BDSV und VDM werden zu Circular Metal Association

Die BDSV und der VDM haben am 11. Juni 2026 den Verschmelzungsvertrag unterzeichnet. Damit ist ein wesentlicher Schritt zur Gründung der Circular Metal Association erfolgt. Der neue Verband soll die Unternehmen der Stahl- und Metallrecyclingbranche künftig unter einem gemeinsamen Dach vertreten.

Registereintragung steht noch aus

Mit der Unterzeichnung des Vertrags ist die verbandsrechtliche Grundlage für die Fusion geschaffen. Rechtswirksam wird die Verschmelzung jedoch erst mit der Eintragung in das Vereinsregister. Dieser Schritt soll in den kommenden Wochen erfolgen.

Bis dahin setzen beide Verbände ihre Arbeit in den bestehenden Strukturen fort. Nach der Eintragung gehen sämtliche Rechte, Pflichten und Mitgliedschaften auf die Circular Metal Association über. Die bisherigen Verbände bestehen dann nicht mehr als eigenständige Rechtspersönlichkeiten.

Gemeinsame Interessenvertretung für Metallrecycling

Die Circular Metal Association deckt künftig die gesamte Wertschöpfungskette des Stahl- und Metallrecyclings ab. Dazu gehören die Sammlung, Aufbereitung und Vermarktung von Sekundärrohstoffen ebenso wie die Belieferung der metallverarbeitenden Industrie.

Darüber hinaus vertritt der Verband Unternehmen aus dem Handel mit Neumetallen, Ferrolegierungen und Sondermetallen. Durch die Zusammenführung der bisherigen Verbandsstrukturen entsteht eine gemeinsame Interessenvertretung für Unternehmen der Metallrecycling- und Sekundärrohstoffwirtschaft.

Fokus auf nationale und europäische Rahmenbedingungen

Mit der Fusion bündeln die Mitgliedsunternehmen ihre fachliche und wirtschaftliche Vertretung. Die Circular Metal Association will die Interessen der Branche gegenüber politischen Entscheidungsträgern in Deutschland und Europa vertreten. Dazu gehören insbesondere der Austausch mit Institutionen der Europäischen Union sowie die Mitarbeit in internationalen Branchenorganisationen.

Die neue Verbandsstruktur soll dazu beitragen, Positionen der Stahl- und Metallrecyclingwirtschaft gebündelt einzubringen und die Bedeutung von Sekundärrohstoffen für industrielle Wertschöpfung und Kreislaufwirtschaft stärker hervorzuheben.

Integration der Verbandsstrukturen

Nach der Eintragung in das Vereinsregister wird die Circular Metal Association ihre Tätigkeit als rechtsfähiger Verband aufnehmen. In einem abgestimmten Prozess sollen anschließend die organisatorischen Strukturen, Dienstleistungen und Kommunikationsangebote der beiden bisherigen Verbände zusammengeführt werden.