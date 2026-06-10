Rebat hält Sammelquote über 54 Prozent

Das Rücknahmesystem Rebat hat im Jahr 2025 trotz anhaltender Veränderungen im europäischen Batteriemarkt eine stabile Sammelleistung erzielt. Die Brutto-Sammelquote lag bei 54,06 Prozent und damit weiterhin über den geltenden gesetzlichen Anforderungen. Die Netto-Sammelquote erreichte 51,60 Prozent.

Insgesamt sammelte Rebat im Berichtsjahr 15.891 Tonnen Gerätebatterien. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Sammelmengen leicht zurück. Gleichzeitig veränderten neue regulatorische Vorgaben und strukturelle Entwicklungen die Rahmenbedingungen für die Batteriebranche.

Auswirkungen der EU-Batterieverordnung

Der Markt für Gerätebatterien befindet sich weiterhin in einem umfassenden Wandel. Neue Definitionen von Batteriekategorien sowie weiterentwickelte Herstellerpflichten im Rahmen der europäischen Batterieverordnung beeinflussen die Organisation von Rücknahme- und Sammelsystemen. Die aktuellen Sammelergebnisse von Rebat spiegeln diese veränderten Marktbedingungen wider.

Netzwerk wächst weiter

Parallel zur operativen Entwicklung hat Rebat sein Netzwerk aus Herstellern und Sammelstellen weiter ausgebaut. Mehr als 20.700 registrierte Hersteller waren 2025 an das System angeschlossen. Diese brachten im Berichtsjahr insgesamt 33.494 Tonnen Gerätebatterien in Verkehr.

Auch die Sammelinfrastruktur wurde erweitert. Das Netzwerk umfasst inzwischen mehr als 67.600 aktive Sammelstellen und deckt damit große Teile des Marktes für die Rücknahme von Gerätebatterien ab.

Vorbereitung auf steigende Sammelziele

Mit Blick auf die kommenden Jahre sieht sich Rebat auf die geplanten europäischen Anforderungen vorbereitet. Die Kombination aus einer stabilen Rebat Sammelquote, einer breiten Herstellerbasis und einem kontinuierlich ausgebauten Sammelnetz schafft die Voraussetzungen, um künftig höhere Sammelziele zu erreichen.

Batteriemarkt im Wandel

Das Jahr 2025 war durch neue gesetzliche Vorgaben, angepasste Batterieklassifizierungen und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft geprägt. Diese Entwicklungen führen europaweit zu Veränderungen bei Sammel-, Rücknahme- und Recyclingsystemen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt eine leistungsfähige Sammelinfrastruktur an Bedeutung. Rebat will deshalb den Ausbau seines Netzwerks fortsetzen und die operative Effizienz weiter verbessern, um Hersteller bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen zu unterstützen.