Radlader für Recycling und Abbruch

Der Radlader WA170M-11 ist ab sofort mit einer neuen Waste & Recycling-Spezifikation erhältlich. Die werkseitig konfigurierte Ausführung richtet sich an Unternehmen der Abfallwirtschaft, des Recyclings, der Aufbereitung sowie der Abbruchbranche.

Ziel ist es, die Maschine an die besonderen Anforderungen dieser Einsatzbereiche anzupassen und einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.

Für den Einsatz in Abfallwirtschaft und Recycling

Der WA170M-11 kombiniert die Leistungsreserven größerer Radlader mit kompakten Abmessungen und hoher Wendigkeit. Die neue Waste & Recycling-Spezifikation wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Staub, Fasern, Folienreste und andere Fremdstoffe den Maschinenbetrieb beeinflussen können.

Die Ausstattung umfasst unter anderem geschützte Achsen, ein angepasstes Kühl- und Luftfiltersystem sowie zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Damit richtet sich die Maschine insbesondere an Recycling- und Aufbereitungsbetriebe, kommunale Entsorgungsunternehmen sowie Abbruch- und Umschlagbetriebe.

Die Bedeutung dieser Einsatzbereiche zeigt sich auch in den Abfallmengen in Deutschland. Jährlich fallen rund 399 Millionen Tonnen Abfälle an. Knapp 70 Prozent davon werden stofflich verwertet. Bau- und Abbruchabfälle stellen dabei mit rund 52 Prozent den größten Anteil.

Auf hohe Verfügbarkeit ausgelegt

Die Waste & Recycling-Spezifikation umfasst mehrere aufeinander abgestimmte Komponenten, die den Wartungsaufwand reduzieren und die Maschinenverfügbarkeit erhöhen sollen.

Geschützte Achsen verhindern das Umwickeln durch Folien, Drähte oder Textilien. Dadurch verringert sich der Reinigungs- und Wartungsaufwand im täglichen Betrieb.

Ein optimiertes Kühl- und Luftfiltersystem mit grobmaschigem Kühler und automatisch reversiblem Lüfter unterstützt eine konstante Betriebstemperatur auch bei hoher Staub- und Faserbelastung. Ergänzend filtern feinmaschige Lufteinlassgitter zusätzliche Fremdpartikel aus der Kühlluft und schützen die Kühlerkomponenten.

Kollisionserkennung dokumentiert Ereignisse

Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Waste & Recycling-Spezifikation ist ein Kollisionserkennungs-Sensor. Das System registriert ungewöhnliche Fahrsituationen wie starke Verzögerungen oder abrupte Stopps und speichert die Ereignisse mit Zeitstempel im Servicemenü der Maschine.

Die aufgezeichneten Daten ermöglichen es Betreibern, sicherheitsrelevante Vorfälle nachzuvollziehen und Betriebsabläufe gezielt zu analysieren. Darüber hinaus können Verkehrsführungen auf Betriebsgeländen überprüft und mögliche Fehlbedienungen frühzeitig erkannt werden. Dies unterstützt die Reduzierung von Schäden und ungeplanten Stillständen sowie die Verbesserung der Arbeitssicherheit.

Vertrieb in Deutschland

Der Vertrieb des WA170M-11 erfolgt in Deutschland über die Vertriebspartner BRR Baumaschinen Rhein-Ruhr, Kuhn Baumaschinen Deutschland und Schlüter Baumaschinen. Die Unternehmen übernehmen Beratung, Service und Ersatzteilversorgung bundesweit.