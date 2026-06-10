Individueller Wechselcontainer optimiert Metallrecycling

Der Entsorgungsfachbetrieb F. Ehrich GmbH & Co. KG setzt für die Erfassung metallischer Produktionsrückstände auf einen speziell entwickelten Vierkammer-Abrollcontainer. Die Behälter nach DIN 30722 entstanden in Zusammenarbeit mit Ellermann Containersysteme und wurden auf die Anforderungen eines Metallbaubetriebs in Eckernförde zugeschnitten.

Im Betrieb fallen täglich vier unterschiedliche metallische Produktionsrückstände an. Da die Mengen der einzelnen Fraktionen variieren, entwickelte Ehrich gemeinsam mit dem Containerhersteller eine Lösung mit vier voneinander getrennten Kammern unterschiedlicher Größe. Ziel war eine effiziente Sammlung und ein sortenreiner Transport der Materialien.

Auf die Praxis abgestimmte Konstruktion

Am Kopfende des Containers befinden sich zwei kleinere Kammern. Deren Böden sind zur jeweiligen seitlichen Auslassklappe hin geneigt. Dadurch lässt sich das Material kontrolliert und ohne zusätzlichen Aufwand austragen. Eine ausziehbare Plattform unterhalb der Auslassöffnung verhindert, dass Material beim Entleeren auf das Fahrgestell des Lastkraftwagens gelangt.

Die Entleerung erfolgt über die seitlichen Klappen direkt in die entsprechenden Vorratsbunker am Standort Rendsburg. Die beiden größeren Kammern im Heckbereich werden durch Kippen des Containers mit dem Hakenaufbaufahrzeug entleert. Sämtliche Arbeitsschritte lassen sich von einer Person durchführen.

Sortenreine Erfassung als Grundlage für Recycling

Durch die getrennte Erfassung bleiben die verschiedenen Metallfraktionen während des gesamten Transport- und Entsorgungsprozesses sortenrein. Dies schafft die Voraussetzungen für eine hochwertige Aufbereitung und die anschließende Verwertung als Sekundärrohstoff.

Die Ehrich Gruppe zählt zu den Entsorgungsunternehmen in Schleswig-Holstein und betreibt neun Unternehmen an zehn Standorten. Das Leistungsspektrum umfasst die Entsorgung und Verwertung von Abfällen sowie die Aufbereitung von Sekundärrohstoffen für Unternehmen, private Haushalte und öffentliche Einrichtungen.

Breites Leistungsspektrum in Schleswig-Holstein

Am Standort Rendsburg verarbeitet das Unternehmen verschiedene Materialströme, darunter Metalle, Holz und Kunststoffe. Zudem stehen unterschiedliche Aufbereitungstechnologien für die jeweiligen Fraktionen zur Verfügung. Die Lage am Nord-Ostsee-Kanal ermöglicht darüber hinaus den Weitertransport von Wertstoffen per Binnenschiff.

Ergänzend bietet die Unternehmensgruppe Containerdienstleistungen sowie die Vernichtung von Akten und Datenträgern an.