Reclay Holding ordnet Führung neu

Die Reclay Unternehmensgruppe hat die Geschäftsführung der Reclay Holding neu besetzt. Seit dem 18. Mai 2026 verantworten Jens Nießmann, Fritz Flanderka und Antti Tiilikainen gemeinsam die gruppenweite Steuerung und Koordination der internationalen Gesellschaften.

Führung aus den eigenen Reihen

Mit der neuen Geschäftsführung setzt die Unternehmensgruppe auf langjährige Erfahrung und Kontinuität. Alle drei Geschäftsführer sind seit vielen Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb der Unternehmensgruppe tätig. Sie sollen die internationale Ausrichtung der Reclay Group weiterentwickeln und die strategische Steuerung der Unternehmensgruppe übernehmen.

Die Reclay Group ist im Bereich der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) sowie bei Lösungen für die Schließung von Stoffkreisläufen tätig. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und bei der Entwicklung von Konzepten für die Kreislaufwirtschaft.

Wechsel an der Unternehmensspitze

Mit der Neuaufstellung endet die Tätigkeit von Raffael Fruscio als Geschäftsführer der Reclay Holding. Fruscio gründete das Unternehmen am 13. Mai 2002 und entwickelte es in den vergangenen 24 Jahren zu einer international tätigen Unternehmensgruppe.

Künftig wird er sich auf den Ausbau des Beratungsbereichs innerhalb der Raan-Unternehmensgruppe konzentrieren. Auch Christian Abl scheidet aus der Geschäftsführung der Reclay Holding aus. Er wird künftig ebenfalls verstärkt Aufgaben im Consulting-Bereich übernehmen.

Strategische Weiterentwicklung

Mit der personellen Neuausrichtung bündelt die Unternehmensgruppe die Verantwortung für die internationale Steuerung der Reclay-Gesellschaften in einem dreiköpfigen Führungsteam. Ziel ist es, die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe sowie ihre Aktivitäten im Bereich Kreislaufwirtschaft und erweiterte Herstellerverantwortung zu begleiten.