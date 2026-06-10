Neue Halle erweitert Kapazitäten für PVC-Recycling

Am Produktions- und Logistikstandort Tanna entsteht eine neue Recyclinghalle mit zusätzlichen Silokapazitäten. Das Bauvorhaben soll die Effizienz der Recyclingprozesse erhöhen, Transportwege reduzieren und die Verarbeitung von Kunststoffrezyklaten ausbauen. Für das Projekt sind Investitionen von rund sechs Millionen Euro vorgesehen.

Mit einem symbolischen Spatenstich hat Gealan den offiziellen Baustart für die neue Anlage bekanntgegeben. Die Bauarbeiten laufen bereits. Bis 2027 soll die Halle fertiggestellt werden. Anschließend folgen der Innenausbau sowie die Installation der Recyclingtechnik. Die vollständige Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen.

Ausbau der Recyclingkapazitäten

Die neue Halle misst rund 70 mal 26 Meter. Der größte Teil des Gebäudes dient künftig dem Recycling von Polyvinylchlorid (PVC). Auf einer Fläche von etwa 58 mal 26 Metern werden Produktionsreste zerkleinert, sortiert und zu Granulat verarbeitet. Das aufbereitete Material fließt anschließend zurück in die Produktion von Fenster- und Türprofilen. Dadurch lässt sich der Einsatz von Neuware reduzieren und der Rohstoffkreislauf stärken.

Ergänzend entstehen neue Siloanlagen mit einer Kapazität von mehreren hundert Tonnen Recyclingmaterial. Die zusätzlichen Lagerkapazitäten sollen eine effizientere Materiallogistik ermöglichen.

Prozesse an einem Standort bündeln

Ein weiterer Bereich der Halle nimmt ein Verschieberegal für Extrusionswerkzeuge auf. Die zentrale Lagerung der Werkzeuge soll Abläufe vereinfachen und die Verfügbarkeit in der Profilproduktion verbessern.

Mit der Fertigstellung des Neubaus werden die Recyclingaktivitäten am Standort Tanna gebündelt. Dadurch entfallen Materialtransporte zwischen den Standorten Tanna und Oberkotzau. Gleichzeitig lassen sich Produktions- und Recyclingprozesse enger miteinander verzahnen.

Höherer Automatisierungsgrad geplant

Neben der räumlichen Zusammenführung der Prozesse setzt das Unternehmen auf einen höheren Automatisierungsgrad. Die neue Anlagentechnik soll Arbeitsabläufe vereinfachen und die Verarbeitung größerer Mengen an Recyclingmaterial ermöglichen. Zudem erweitert die Investition die verfügbaren Kapazitäten für die Herstellung und Aufbereitung von Kunststoffrezyklaten.

Mit dem Neubau stärkt Gealan den Recyclingstandort Tanna und schafft die Voraussetzungen für eine effizientere Rückführung von PVC-Materialien in den Produktionskreislauf.