Digitale Lösung für europaweite EPR-Pflichten

GreenDot und osapiens haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um eine digitale Lösung für die Einhaltung der erweiterten Herstellerverantwortung im Verpackungsbereich in Europa bereitzustellen.

Die gemeinsame Entwicklung verbindet regulatorisches Fachwissen mit einer KI-basierten Plattform und soll Unternehmen bei der Erfüllung der Anforderungen der neuen europäischen Verpackungsverordnung unterstützen.

Anforderungen durch die PPWR steigen

Mit der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) verschärfen sich die Anforderungen an Verpackungsdesign, Recyclingfähigkeit und Berichterstattung. Gleichzeitig bestehen in den einzelnen europäischen Staaten weiterhin unterschiedliche Registrierungs- und Meldesysteme. Für Hersteller und Markeninhaber mit europaweiter Geschäftstätigkeit erhöht dies den administrativen Aufwand erheblich.

Vor diesem Hintergrund haben GreenDot und osapiens eine integrierte Lösung entwickelt, die Prozesse der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) und des PPWR-Reportings zusammenführt. Die Plattform basiert auf dem osapiens HUB und integriert sich in bestehende Unternehmenssysteme. Sie erfasst relevante Verpackungsdaten wie Materialzusammensetzung, Gewicht und Recyclingfähigkeit und ordnet daraus die jeweiligen Verpflichtungen in den einzelnen europäischen Märkten ab.

Automatisierte Datenerfassung entlang der Lieferkette

Eine zentrale Herausforderung bei der EPR-Compliance besteht darin, dass viele erforderliche Verpackungsdaten bei Zulieferern vorliegen. Die Plattform nutzt KI-gestützte Prozesse und Funktionen zur Zusammenarbeit mit Lieferanten, um diese Informationen automatisiert zu erfassen, zu prüfen und aktuell zu halten. Dadurch lassen sich manuelle Datensammlungen und aufwendige Abstimmungsprozesse reduzieren.

Darüber hinaus verfügt die Lösung über Schnittstellen zu nationalen Registrierungsstellen und EPR-Systemen. Unternehmen können so länderspezifische Meldepflichten zentral verwalten und Berichtsanforderungen effizienter erfüllen.

Fokus auf europaweite Compliance

Die gemeinsame Lösung kombiniert die Erfahrung von GreenDot in den Bereichen Verpackungslizenzierung, Produzentenverantwortung und EPR-Compliance mit der digitalen Infrastruktur von osapiens. Ziel ist es, Unternehmen bei der Bewältigung der zunehmenden regulatorischen Anforderungen in Europa zu unterstützen und die Verwaltung von Verpackungsdaten sowie Compliance-Prozessen zu vereinfachen.

Mit der Einführung der PPWR gewinnt die Transparenz entlang der Wertschöpfungskette an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Verfügbarkeit, Qualität und Nachverfolgbarkeit von Verpackungsdaten. Die neue KI-Plattform für EPR-Compliance soll Unternehmen dabei unterstützen, diese Anforderungen europaweit in einer zentralen Lösung abzubilden.