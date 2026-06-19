RECYCLING magazin Sonderheft Recyclingtechnik 2026

Das europäische Forschungsprojekt FlexCycle entwickelt Robotik- und KI-Systeme für das Recycling flexibler Materialien. Wer Hausmüll, Gewerbeabfälle oder Altholz verarbeitet, hat es mit Materialströmen zu tun, deren Eigenschaften kaum vorhersehbar sind und sich ständig ändern. Textile Abfallströme können künftig nicht mehr primär als Entsorgungsproblem, sondern als Rohstoffbasis für neue Verbundwerkstoffe betrachtet werden. Die Kenntnis der Kathodenchemie entscheidet zunehmend über die Effizienz moderner Recyclingprozesse. Eine Studie hat analysiert, ab welcher Lichttransmission dunkles Glas nicht mehr sicher als Glas identifiziert wird. Die Hochspannungs-Fragmentierung eröffnet neue Perspektiven für die Rückgewinnung von Metallen aus Müllverbrennungsaschen.