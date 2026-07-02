Recycling scheitert an Chemie-Mix
Die Kenntnis der Kathodenchemie entscheidet zunehmend über die Effizienz moderner Recyclingprozesse. Die bisherige Praxis, heterogene Batterien gemeinsam zu verarbeiten, führt zu komplexen Stoffströmen und sinkender Metallausbeute. Die Studie „Identification of waste lithium-ion battery cell chemistry for recycling" finnischer Wissenschaftler zeigt, dass neue Diagnoseverfahren wie die Incremental Capacity Analysis erstmals eine nicht destruktive Vorsortierung ermöglichen können. Die Studie wurde in „Waste Management" veröffentlicht.