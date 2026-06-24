Sicherheitssysteme für Radlader im Recycling
Recycling- und Entsorgungsbetriebe stellen hohe Anforderungen an mobile Arbeitsmaschinen. Enge Fahrwege, Staub, eingeschränkte Sichtverhältnisse, wechselnde Materialien und ein hohes Verkehrsaufkommen prägen den Arbeitsalltag. Radlader übernehmen dabei zentrale Aufgaben beim Umschlag von Wertstoffen, beim Be- und Entladen von Lastkraftwagen sowie bei der Materialsortierung. Trotz klarer Sicherheitsvorgaben und erfahrener Maschinenführer bleiben Unfallrisiken bestehen.