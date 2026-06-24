Resilienz, Unabhängigkeit, Wettbewerbsfähigkeit

Laut der Studie „Chancen der Circular Economy für die deutsche Industrie" von der Boston Consulting Group und dem Bundesverband der Deutschen Industrie stellt die Kreislaufwirtschaft „einen strategischen Hebel zur effizienten und zielgerichteten Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Rohstoffversorgung sowie der Erreichbarkeit von Klimazielen dar". Die deutsche Industrie könnte dadurch unabhängiger, ressourcen­effizienter und widerstandsfähiger werden. Zudem sei die wirtschaftliche Bedeutung der zirkulären Wertschöpfung erheblich, gerade vor dem Hintergrund eines stagnierenden Wirtschaftswachstums.