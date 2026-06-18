Strategische Partnerschaft von Saubermacher und Remondis

Die strategische Partnerschaft zwischen der Saubermacher AG und Remondis ist nach der Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden abgeschlossen. Mehrheitseigentümerin bleibt die Roth-Privatstiftung mit einem Anteil von 72,21 Prozent. Saubermacher wird weiterhin eigenständig geführt. Die operative Verantwortung verbleibt auf allen Ebenen beim bestehenden Management.

Mit der Partnerschaft reagieren beide Unternehmen auf die wachsenden Anforderungen der Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Insbesondere Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Recyclingtechnologien gewinnen an Bedeutung. Durch die Beteiligung erweitert Saubermacher seine Möglichkeiten, diese Entwicklungen langfristig zu begleiten und seine Marktposition auszubauen.

Fokus auf langfristige Entwicklung

Saubermacher ist in Österreich und Südosteuropa tätig und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitende in acht Ländern. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Abfallwirtschaft und des Recyclings an. Die Zusammenarbeit mit Remondis soll zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und die Versorgungssicherheit für Kunden stärken.

Für Kommunen, Städte, Gewerbebetriebe, Industrieunternehmen und öffentliche Einrichtungen ergeben sich dadurch erweiterte Verwertungsmöglichkeiten sowie Zugang zu internationaler Fachkompetenz. Gleichzeitig bleibt Saubermacher als regional verankertes Unternehmen mit eigener Unternehmensführung am Markt aktiv.

Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt

Die Partnerschaft basiert auf einer langjährigen Zusammenarbeit beider Unternehmen. Ziel ist es, die Voraussetzungen für weitere Investitionen in die Kreislaufwirtschaft zu schaffen und die Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich Recycling und Ressourcennutzung voranzutreiben.

Darüber hinaus eröffnet die Zusammenarbeit neue Perspektiven für die Beschäftigten beider Unternehmen. Durch die Einbindung in ein internationales Netzwerk entstehen zusätzliche Möglichkeiten für fachliche Entwicklung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Mit dem Abschluss der strategischen Partnerschaft Saubermacher Remondis bündeln beide Unternehmen ihre Kompetenzen, um den Anforderungen der modernen Kreislaufwirtschaft zu begegnen und die Weiterentwicklung nachhaltiger Ressourcenlösungen zu unterstützen.