Baustoffrecycling im Fokus der Regulierung

Die Rahmenbedingungen für das Baustoffrecycling verändern sich. Die bevorstehende Evaluierung der Ersatzbaustoffverordnung, neue Anforderungen beim Umgang mit Asbest sowie steigende Qualitätsanforderungen an Recyclingbaustoffe stellen Unternehmen der Branche vor neue Aufgaben.

Vor diesem Hintergrund treffen sich Fachleute aus Recyclingwirtschaft, Bauwirtschaft, Behörden und Wissenschaft am 14. und 15. Juli 2026 zum Baustoffrecycling Forum 2026 und 12. Mineraliktag des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung in Ingolstadt.

Ersatzbaustoffverordnung auf dem Prüfstand

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Umsetzung und Evaluierung der Ersatzbaustoffverordnung. Die Diskussion konzentriert sich auf die Auswirkungen der Verordnung auf die Kreislaufwirtschaft im Bausektor sowie auf mögliche Anpassungsbedarfe. Ergänzend dazu gibt ein Praxisbericht eines Recyclingunternehmens Einblicke in die Erfahrungen mit der Anwendung der Regelungen im Betriebsalltag.

Qualität von Recyclingbaustoffen

Ein weiterer Programmpunkt befasst sich mit der Qualitätssicherung und Zertifizierung von Sekundärbaustoffen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen innerhalb der Qualitätssicherung Recyclingbaustoffe, neue Anforderungen an Hersteller und die Frage, wie sich die Akzeptanz hochwertiger Recyclingbaustoffe im Markt weiter verbessern lässt.

Neue Anforderungen beim Umgang mit Asbest

Großen Raum nimmt das Thema Asbest im Bau- und Abbruchbereich ein. Fachleute erläutern aktuelle Anforderungen zum Nachweis der Asbestfreiheit sowie die Möglichkeiten und Grenzen bei der Entfernung asbesthaltiger Bauteile. Darüber hinaus stehen Handlungshilfen für die Annahme und Behandlung asbesthaltiger Bauabfälle im Fokus.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der sogenannten Bayerischen Lösung. Der Ansatz soll einen praxisnahen Umgang mit asbesthaltigen Materialien ermöglichen und wird auch im Hinblick auf eine mögliche Übertragbarkeit auf andere Bundesländer diskutiert.

Auswirkungen auf Recyclingbetriebe und Deponien

Weitere Vorträge beschäftigen sich mit den Folgen der Gefahrstoffverordnung 2025, der Mitteilung 23 der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall sowie der Technischen Regel für Gefahrstoffe 519 für Recyclingbetriebe und Deponien. Zum Abschluss der Veranstaltung diskutieren Fachleute und Teilnehmende über Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen Vorgaben und über die zukünftige Entwicklung des Baustoffrecyclings in Deutschland.

Jubiläum und politische Beteiligung

Bereits am Vorabend der Fachtagung begeht der Baustoff Recycling Bayern e. V. sein 20-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsveranstaltung bietet Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung innerhalb der Branche.

Die Bedeutung der Veranstaltung unterstreicht zudem die angekündigte Teilnahme von Vertretern der Bayerischen Staatsregierung. Erwartet werden der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber sowie der bayerische Bauminister Christian Bernreiter, die sich mit Grußworten an die Teilnehmenden wenden werden.