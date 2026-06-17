Altglas wird zu Filtermedium für Wasseraufbereitung

In Schottland entsteht aus grünem und braunem Altglas ein Filtermedium für die Wasseraufbereitung. Die Grundlage dafür bildet eine mehrstufige Sortierung des Recyclingglases. Dryden Aqua nutzt dafür Sortiertechnologie von Steinert MSort, um Altglas zu einem hochwertigen Sekundärrohstoff für die Herstellung von Filtermedien aufzubereiten.

Altglas als Rohstoff für die Wasseraufbereitung

Am Standort von Dryden Aqua nahe Edinburgh verarbeitet das Unternehmen gebrauchte Glasflaschen zu einem Filtermedium auf Glasbasis. Das Material kommt in der Trinkwasseraufbereitung, in Schwimmbädern, in der Aquakultur sowie in industriellen und kommunalen Wasseranwendungen zum Einsatz.

Die Herstellung des Filtermediums stellt hohe Anforderungen an die Qualität des Ausgangsmaterials. Daher konzentriert sich Dryden Aqua auf die Verarbeitung von grünem und braunem Altglas. Beide Glasarten besitzen die erforderlichen Eigenschaften für die anschließende Weiterverarbeitung und Aktivierung des Materials.

Hohe Anforderungen an die Glasqualität

Das Unternehmen bezieht Altglas aus verschiedenen Regionen Schottlands. Bevor das Material weiterverarbeitet wird, entfernt die Aufbereitung Weißglas, Metalle sowie Keramik, Steine und Porzellan. Auch weitere Störstoffe werden ausgeschleust, um eine möglichst reine Glasfraktion zu erzeugen.

Bereits in der Vorbehandlung trennen Metallabscheider Eisen- und Nichteisenmetalle wie Verschlüsse und andere metallische Bestandteile vom Materialstrom. Anschließend erfolgt die Farbsortierung. Eine MSort AX Twin separiert Weißglas aus der grünen und braunen Glasfraktion. Das System arbeitet in der Feuchtsortierung ab einer Korngröße von sechs Millimetern.

In einem weiteren Schritt übernehmen MSort-AF-Systeme die Nachreinigung. Die Anlagen sortieren trocken im Kornband von vier bis 60 Millimetern und entfernen insbesondere Keramik, Steine und Porzellan. Sensoren analysieren die Partikel nach Farbe und Form und ermöglichen eine präzise Trennung der Materialien. Das Ergebnis ist eine hochwertige Grün- und Braunglasfraktion, die bei Dryden Aqua als „Gramber“ bezeichnet wird.

Sortierung als Qualitätsfaktor

Die aufbereitete Glasfraktion bildet die Grundlage für die Herstellung des Filtermediums. Dryden Aqua produziert verschiedene Korngrößen von 0,25 bis sechs Millimetern, um unterschiedliche Anforderungen in der Wasserfiltration abzudecken.

Für das Unternehmen stellt die Sortierung einen zentralen Qualitätsschritt dar. Die Anforderungen an Reinheit und Farbstabilität sind hoch, da das Endprodukt in sensiblen Anwendungen der Wasseraufbereitung eingesetzt wird. Entsprechend kommt der präzisen Entfernung von Fehlstoffen und der Sicherstellung einer konstanten Materialqualität besondere Bedeutung zu.

Langjährige Zusammenarbeit in der Prozessentwicklung

Die Zusammenarbeit zwischen Dryden Aqua und Steinert MSort reicht mehrere Jahrzehnte zurück. In dieser Zeit entwickelten beide Unternehmen die Prozessschritte für die Glasaufbereitung kontinuierlich weiter. Ziel war es, die Sortierung an die spezifischen Anforderungen der Filtermedienproduktion anzupassen und die Materialqualität dauerhaft zu sichern.

Die eingesetzten Technologien stammen aus unterschiedlichen Industriebereichen und wurden in die Produktionsprozesse von Dryden Aqua integriert. Dadurch lässt sich das Altglas kontinuierlich dekontaminieren und mit hoher Farbreinheit aufbereiten. Diese Eigenschaften bilden die Grundlage für die weitere Verarbeitung zum Filtermedium.