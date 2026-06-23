Die unterschätzte Reserve der Energiewende

Die Stabilisierung eines zunehmend erneuerbaren Stromsystems ist eine zentrale Herausforderung der Energiewende. Flexible Biogas- und Biomethananlagen rücken dabei stärker in den Fokus, da sie bereits heute erhebliche regelbare Leistung bereitstellen und auf vorhandener Infrastruktur aufbauen. Laut dem Positionspapier „Biogas und Kapazitätsmärkte - Zur Rolle von Biomasse als Flexibilitätsoption im Stromsektor" von DBFZ und UFZ könnten Biomasseanlagen künftig deutlich stärker zur Versorgungssicherheit beitragen als bisher angenommen.