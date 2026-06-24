Neue Genehmigung für KMF-Abfälle

Die Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH hat die Genehmigung ihres Kompetenzzentrums Asbest/KMF am Standort Ingolstadt erweitert.

Künftig kann das Unternehmen dort auch künstliche Mineralfaserabfälle aus älteren Industrieisolierungen mit einem Asbestanteil von weniger als einem Prozent gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 17 06 01* in größeren Mengen behandeln.

Mit der Erweiterung reagiert das Unternehmen auf den Bedarf an zusätzlichen Entsorgungslösungen für Industrie-, Rückbau- und Sanierungsprojekte. Ziel ist es, schadstoffhaltige Abfälle fachgerecht zu behandeln und in eine deponiegerechte Form zu überführen.

Schadstoffbehandlung am Standort Ingolstadt

Büchl betreibt am Standort Ingolstadt seit mehreren Jahren einen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigten stationären Dauer-Sanierungsbereich für Asbest und künstliche Mineralfasern. Dort behandelt das Unternehmen sowohl klassische asbesthaltige Bauteile als auch großformatige Komponenten wie Stahlträger mit asbesthaltigen Beschichtungen.

Durch die Dimensionierung der Anlage können auch komplexe Bauteile unter kontrollierten Bedingungen bearbeitet werden. Ergänzend übernimmt Büchl mit einem eigenen Fuhrpark den Transport schadstoffhaltiger Materialien von der Anfallstelle zur Behandlungsanlage. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb führt das Unternehmen sämtliche Prozessschritte rechtskonform durch.

Hohe Verwertungsquote durch Anlagentechnik

Die Leistungsfähigkeit des stationären Sanierungsbereichs wurde durch die Inbetriebnahme einer groß dimensionierten Materialschleuse weiter erhöht. Nach Unternehmensangaben können inzwischen mehr als 90 Prozent der behandelten und sanierten Bauteile einer Verwertung zugeführt werden.

Dadurch sinkt der Bedarf an Deponieraum für belastete Materialien. Gleichzeitig lassen sich Wertstoffe aus den behandelten Bauteilen zurückgewinnen und wieder in den Stoffkreislauf einbringen.

Erweiterte Kapazitäten für KMF-Abfälle

Mit der neuen Genehmigung erweitert das Kompetenzzentrum Asbest/KMF sein Leistungsspektrum um die Behandlung zusätzlicher Mengen künstlicher Mineralfaserabfälle mit geringem Asbestanteil. Die Genehmigung schafft damit weitere Kapazitäten für die Entsorgung von Schadstoffen aus Industrieanlagen, Rückbauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen.