Veranstalter: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH (Vivis TK Verlag)
Berliner Konferenz Mineralische Nebenprodukte und Abfälle
15.06.-16.06., Berlin
15.06.-16.06., Berlin
Veranstalter: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH (Vivis TK Verlag)
Für Kommunen, Schulen und Kitas, die Spielplätze barrierefrei gestalten wollen, sind gebundene Fallschutzbeläge aus Reifen-Gummigranulat eine mögliche Alternative zu losen Materialien. Ebene, formstabile Oberflächen ermöglichen auch Kindern mit Rollstühlen oder Gehhilfen die uneingeschränkte Nutzung der Spielfläche.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die Ergebnisse der Batteriesammlung für das Jahr 2025: Laut eigenen Berechnungen auf Basis aktueller Mengenmeldungen der Batteriesammelsysteme wurden lediglich 56 Prozent der ausgedienten Gerätebatterien ordnungsgemäß erfasst. Bei Lithium-Ionen-Akkus lag die Sammelquote sogar bei nur 25 Prozent.
Die Hofmann Metall GmbH mit Sitz in Zwickau übernimmt den Recycling-Standort Elstertrebnitz im Leipziger Land. Voraussetzung ist der planmäßige Abschluss der laufenden Erwerbs- und Übergabeprozesse; der Betriebsstart ist für den 13. August 2026 geplant.