Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde gemäß TRGS 519 Anlage 3
15.06-19.06.2026, Essen
15.06-19.06.2026, Essen
15.06.-16.06., Berlin
Für Kommunen, Schulen und Kitas, die Spielplätze barrierefrei gestalten wollen, sind gebundene Fallschutzbeläge aus Reifen-Gummigranulat eine mögliche Alternative zu losen Materialien. Ebene, formstabile Oberflächen ermöglichen auch Kindern mit Rollstühlen oder Gehhilfen die uneingeschränkte Nutzung der Spielfläche.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die Ergebnisse der Batteriesammlung für das Jahr 2025: Laut eigenen Berechnungen auf Basis aktueller Mengenmeldungen der Batteriesammelsysteme wurden lediglich 56 Prozent der ausgedienten Gerätebatterien ordnungsgemäß erfasst. Bei Lithium-Ionen-Akkus lag die Sammelquote sogar bei nur 25 Prozent.