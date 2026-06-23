Neue Anlage für lebensmitteltaugliches rPET in Pakistan

Ismail Resin hat in Karachi eine neue Anlage für das PET-Flaschen-Recycling in Betrieb genommen. Das Unternehmen gehört zur Ismail Industries Group und erweitert mit der Investition seine Aktivitäten im Bereich Kreislaufwirtschaft und Kunststoffrecycling in Pakistan.

Einstieg in das Bottle-to-Bottle-Recycling

Die Recyclinganlage am Standort Port Qasim in Karachi nahm im März 2026 den Betrieb auf. Mit der Anlage steigt Ismail Resin in das Bottle-to-Bottle-Recycling von Polyethylenterephthalat (PET) ein und erweitert zugleich seine bestehende Produktion von PET-Granulat.

Als Technologiepartner liefert Starlinger die Recyclinganlage vom Typ recoSTAR PET 215 art. Das System erfüllt die Anforderungen der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit sowie der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde für die Herstellung von lebensmitteltauglichem Rezyklat. Die Anlage ermöglicht eine kontrollierte Dekontamination des Materials sowie die präzise Steuerung der intrinsischen Viskosität. Dadurch lässt sich recyceltes PET (rPET) für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt herstellen.

Jahreskapazität von mehr als 24.000 Tonnen rPET

Die Anlage verarbeitet bis zu 3.000 Kilogramm PET pro Stunde. Daraus ergibt sich eine Jahreskapazität von mehr als 24.000 Tonnen lebensmitteltauglichem rPET.

Als Rohstoff dienen gebrauchte PET-Flaschen aus den Ballungsräumen Karachi und Hyderabad. Das Unternehmen plant, jährlich rund 40.000 Tonnen PET-Flaschenabfälle zu erfassen und dem Recycling zuzuführen. Damit soll die Verwertung von Kunststoffabfällen ausgebaut und die Ressourceneffizienz verbessert werden.

Die pakistanische Recyclingwirtschaft stützt sich bislang maßgeblich auf ein weit verzweigtes Netzwerk aus Abfallsammlern, Sammelstellen und Recyclingunternehmen. Das neue Projekt soll diese Strukturen ergänzen und durch eine Ausweitung der Sammelaktivitäten zusätzliche Mengen für das PET-Flaschen-Recycling erschließen.

Markteinführung nach Abschluss der Zulassungsverfahren

Die Auslieferung von lebensmitteltauglichem rPET soll nach Abschluss der laufenden Zertifizierungs- und Genehmigungsverfahren beginnen. Das Material ist für Anwendungen wie Getränkeflaschen für Wasser und Erfrischungsgetränke vorgesehen.

Bereits abgeschlossen sind Zertifizierungen nach dem Food Safety System Certification Standard (FSSC), Halal sowie den Normen ISO 9001 und ISO 14001. Weitere Verfahren, darunter ISO 45001, Sedex-Audits sowie Konformitätsbewertungen für den europäischen Markt, befinden sich derzeit in Bearbeitung.

Das Unternehmen plant, sowohl den pakistanischen Markt als auch Exportmärkte mit lebensmitteltauglichem rPET zu beliefern.

Nachhaltigkeit als Investitionstreiber

Die Investition ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Ismail Resin. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, geschlossene Materialkreisläufe für Kunststoffverpackungen aufzubauen und den Einsatz von Recyclingmaterial in der Verpackungsindustrie zu erhöhen.

Nach Angaben des Unternehmens wächst die Nachfrage nach rPET insbesondere durch Nachhaltigkeitsziele internationaler und regionaler Markenhersteller. Hinzu kommen Anforderungen in Exportmärkten, die einen steigenden Anteil recycelter Materialien in Kunststoffverpackungen vorsehen. Auch das zunehmende Bewusstsein für Kunststoffabfälle sowie die politische Diskussion über Recycling und Kreislaufwirtschaft tragen zur Entwicklung des Marktes bei.

Da regulatorische Anreize für den Einsatz von Recyclingkunststoffen in Pakistan noch im Aufbau sind, wird die Nachfrage derzeit vor allem von Markenherstellern und internationalen Nachhaltigkeitsvorgaben bestimmt. Lebensmitteltaugliches rPET gilt dabei als wichtiger Werkstoff für die zukünftige Gestaltung geschlossener Verpackungskreisläufe.