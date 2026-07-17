RECYCLING magazin 07/2026

Das BMUKN hat einen Referentenentwurf zur Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorgelegt. Ein Diskussionspapier des UBA zeigt, dass die europäische Klimaschutzarchitektur nach 2030 deutlich präziser, kohärenter und belastbarer ausgestaltet werden muss, um das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 tatsächlich zu erreichen. Der SRU macht deutlich, dass nicht fehlende Vorschriften das zentrale Problem in der Kreislaufwirtschaft darstellen, sondern deren unzureichende Umsetzung. Eine Studie identifiziert Handlungsfelder für eine nachhaltige Transformation des Batterierecyclings. Die EEA zeigt, dass die Kreislaufwirtschaft trotz politischer Unterstützung und wachsender Investitionen in Europa strukturell unterentwickelt bleibt.