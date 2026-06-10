EEW veröffentlicht aktualisiertes Green Financing Framework

Die EEW Energy from Waste GmbH hat ihr aktualisiertes Green Financing Framework veröffentlicht. Gleichzeitig liegt eine unabhängige Bewertung in Form einer Second Party Opinion von ISS-Corporate vor. Das neue Rahmenwerk ersetzt die bisherige Version aus dem Jahr 2021.

Das Green Financing Framework erfüllt die Anforderungen der aktuellen Green Bond Principles der International Capital Market Association sowie der Green Loan Principles der Loan Market Association. Darüber hinaus dokumentiert es die Zuordnung wesentlicher Aktivitäten zur EU-Taxonomie-Verordnung und zum europäischen Green Bond Standard.

Mit der Überarbeitung schafft EEW eine Grundlage für die Finanzierung künftiger Investitionen. Das Unternehmen verknüpft dabei Nachhaltigkeitsziele, Investitionsplanung und Finanzierungsinstrumente in einem einheitlichen Rahmen. Zudem soll das Framework die Transparenz bei der Mittelverwendung und der Berichterstattung erhöhen.

Fokus auf Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft

Das Green Financing Framework umfasst Investitionen in verschiedene Bereiche der Energie- und Ressourcenwirtschaft. Dazu zählen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sowie Projekte zur Wärme- und Energieversorgung. Berücksichtigt werden außerdem Batterie- und Speicherlösungen, die Rückgewinnung von Wertstoffen und Phosphor, Technologien zur Abscheidung von Kohlendioxid, nachhaltige Gebäude und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität.

Die thermische Abfallverwertung ist derzeit nicht vollständig als eigenständige Aktivität in der EU-Taxonomie abgebildet. EEW ordnet deshalb relevante Investitionen einzelnen Taxonomie-Bereichen zu. Dazu gehören insbesondere die Nutzung von Abwärme, erneuerbare Energietechnologien und Maßnahmen der Kreislaufwirtschaft.

Unabhängige Bewertung bestätigt Übereinstimmung

ISS-Corporate hat das Green Financing Framework im Rahmen einer Second Party Opinion bewertet. Die Analyse bestätigt die Übereinstimmung des Rahmenwerks mit den relevanten Marktstandards der International Capital Market Association und der Loan Market Association. Darüber hinaus bewertet die Prüfung die Zuordnung wesentlicher Aktivitäten zur EU-Taxonomie als nachvollziehbar und regelkonform.

Mit dem aktualisierten Green Financing Framework schafft EEW die Voraussetzungen für die Finanzierung künftiger Investitionen in den Bereichen Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung.