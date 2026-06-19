RECYCLING magazin 06/2026

Die Kreislaufwirtschaft rückt zunehmend in den Fokus von Politik, Wirtschaft und Forschung. Während das Zukunftslabor Circular Economy eine digitale Plattform für Materialkreislaufdaten entwickelt und der Bundestag das neue Verpackungsrecht beschlossen hat, sollen weitere Maßnahmen im Rahmen der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie folgen. Studien zeigen zudem große Potenziale durch mehr Materialeffizienz, hochwertiges Recycling und die bessere Nutzung von Bioabfällen. Angesichts beschleunigter Klimaveränderungen und bislang unterschätzter Methanemissionen aus Deponien gewinnt die Transformation zu einer zirkulären Wirtschaft weiter an Bedeutung.